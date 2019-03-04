2019-03-04T09:55:41+03:00
Спорт

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова со своей собакой Масару приняла участие в фестивале «Сакура»

Фестиваль прошел в Москве
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: alina_queen_of_iceФото: alina_queen_of_ice
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Уроженка Ижевска, фигуристка Алина Загитова со своей собакой Масару приняла участие в фестивале японской культуры «Сакура». Об этом сообщает портал sports.ru.

В торжественной части фестиваля приняли участие Алина и ее собака Масару, которую ей подарил премьер-министр Японии Синдзо Абэ за победу на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Фото: alina_queen_of_ice

Фото: alina_queen_of_ice

Фестиваль «Сакура» призвал подчеркнуть дружеские отношения между Россией и Японией, он прошел в Москве.

Напомним, что Алина Загитова поедет на Чемпионат мира который состоится с 18 по 26 марта.

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Алина Загитова олимпийская чемпионка на фестивале японской культуры "Сакура" .Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

ИСТОЧНИК KP.RU

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