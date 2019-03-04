На трассе Удмуртии произошло смертельное ДТП
В Удмуртии 2 марта на 38 километре автодороги «Воткинск - Кельчино» столкнулись «легковушка» и грузовик. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.
- 50-летний водитель машины «Тойота-Королла», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель «Тойоты» погиб на месте.
Напомним, трагедия произошла на дороге в Удмуртии. В ДТП погибли два человека, еще один находится в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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