«Джентльменский набор», телефон или кастрюля, что подарить девушке на 8 Марта в Ижевске?

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-04T17:35:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Считанные дни остались до Международного женского дня. Кто-то уже определился с подарком, а кто-то нет. Удмуртстат решил посчитать среднюю цену презента исходя из товаров, которые входят в перечень для наблюдения.

«Джентльменский набор» - 0,5 кг шоколадных конфет, бутылка отечественного игристого вина и букет из пяти свежесрезанных цветов, средняя цена по Удмуртии – 1000 рублей. К этому же набору можно добавить мягкую игрушку (средняя цена 548 рублей), туалетную воду (за 100 мл – 2864 рубля).

Также вечер в ресторане, который будет состоять из двух видов закуски, горячего блюда, десерта, двух видов алкоголя обойдется в среднем в 4800 рублей.

В качестве подарка для девушки можно рассмотреть как кожаную сумку (в среднем 8892 рубля), сумку из искусственной кожи (2600 рублей), кожаные перчатки (1754 рубля), так и гаджеты, смартфон в среднем по республике стоит 11750 рублей, планшет – 10845 рублей, ноутбук – 29444 рублей.

Любая женщина будет рада новой технике на кухню, например, микроволновая печь в среднем стоит 6867 рублей, электропылесос – 6928 рублей, электрочайник – 2423 рубля. Сковорода с антипригарным покрытием обойдется в 1567 рублей, кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали - в 780 рублей.

Ну и, конечно же, можно подарить путешествие. Средняя стоимость 8 дней отдыха в двухместном отеле с завтраком: в Таиланде (59446 рублей), в Испании (52142 рубля), во Франции (53519 рублей).

Выбирая подарок автоледи, можно заглянуть и в прайс-лист автосалона: средняя цена нового легкового отечественного автомобиля – 533,0 тысячи рублей, иностранной марки – 994,3 тысячи рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В парке имени Кирова в Ижевске «перезагрузят» аттракционы.

Алина Загитова сделала сюрприз зрителям на фестивале японской культуры «Сакура».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU