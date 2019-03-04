В парке имени Кирова в Ижевске «перезагрузят» аттракционы

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-04T12:45:05+03:00

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В парке имени Кирова в Ижевске полностью «перезагрузят» территорию с аттракционами, которая называется «Станция Ромашково». Как сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин, обновления будут уже этой весной.

- При поддержке инвесторов будет обновленный аттракционный парк с современно инфраструктурой. А ближе к концу года – детские аттракционы и крытый парк, где можно будет оставить деток позаниматься, - рассказал Сергей Буторин.

Кстати, вход на новую «Станцию» будет бесплатный. Нужно будет только платить за пользование аттракционами.

Напомним, новые аттракционы появятся в Летнем саду Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU