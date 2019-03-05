Кто должен очищать подземные переходы в Ижевске от наледи?

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-05T10:00:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Ижевчане стали часто жаловаться на скользкие подземные переходы. Кто должен чистить подземные переходы, ответила администрация Ижевска.

-Почему не чистят подземный переход около УдГУ? Шла с пары, спустилась по ступенькам и с размаху упала на спину! Если бы не капюшон с мехом, стукнулась бы еще и головой, - жалуется ижевчанка Анастасия.

Фирдаус Харисов, глава службы благоустройства и дорожного хозяйства, прокомментировал ситуацию.

- Наледь не должна образовываться на ступеньках подземных переходов. Если ступеньки скользкие, лед обязаны устранить за 3 часа. Подземные переходы чистят специальным реагентом. Содержанием трех переходов: на улице Ленина, у администрации Индустриального района и у «Электротехники в быту» занимается муниципальный подрядчик МУП города Ижевска ДРЭУ. За переходы около УдГУ и дворца пионеров отвечает управление имущественными отношениями администрации города Ижевска, - пояснил Фирдаус Харисов.

На данный момент в Ижевске семь подземных переходов: на перекрестке улиц Ленина и 40 лет Победы, около УдГУ, около собора Александра Невского, у дворца пионеров, на Воткинском шоссе, у «Электротехники в быту» и на перекрестке улиц Промышленной и Воровского, который находится в частной собственности.

Если вы заметили скользкий подземный переход, можно обратиться по телефону единой диспетчерской службы 072, в управление имущественными отношениями администрации города или в администрацию района. Что касается перехода на улице Ленина, у администрации Индустриального района и у «Электротехники в быту», можно позвонить по телефону 78-72-78.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появилась надежда, что часть подземных переходов в Ижевске приведут в порядок.

Кто отвечает за состояние подземных переходов в Ижевске? Публикуем полезный телефонный справочник.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почти три месяца он радовал детей и даже взрослых...Но сегодня ночью ледовый городок на центральной площади будут демонтировать. Почему так рано решили убирать скульптуры?

В следственном комитете Удмуртии назвали причину смерти Децла.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU