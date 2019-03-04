Следователи назвали причину смерти рэпера Децла в Ижевске
В Ижевске следователи получили заключение судебно-медицинской экспертизы по факту смерти рэпера Децла. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.
- Смерть исполнителя наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы, - сообщает ведомство.
Также телесных повреждений не было выявлено.
Напомним, вся страна обсуждает трагедию, которая произошла в Ижевске – в ночь на 3 февраля в кафе POSH умер Децл. Что именно случилось на вечеринке, «Комсомолке» рассказала девушка, которая вела мероприятие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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