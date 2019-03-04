2019-03-04T17:41:03+03:00
Общество

Следователи назвали причину смерти рэпера Децла в Ижевске

Исполнитель погиб 3 февраля 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске следователи получили заключение судебно-медицинской экспертизы по факту смерти рэпера Децла. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

- Смерть исполнителя наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы, - сообщает ведомство.

Также телесных повреждений не было выявлено.

Напомним, вся страна обсуждает трагедию, которая произошла в Ижевске – в ночь на 3 февраля в кафе POSH умер Децл. Что именно случилось на вечеринке, «Комсомолке» рассказала девушка, которая вела мероприятие.

Концертный директор Децла о гибели музыканта: «Наркотиков не было точно

Новые подробности с последней вечеринки рэпера Децла.

Председатель гордумы Олег Гарин прокомментировал идею установки памятника Децлу в Ижевске.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ ДЕЦЛА В ИЖЕВСКЕ.now we're here

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ледовый городок демонтируют в Ижевске ночью 5 марта
Ижевчанин рассылал несовершеннолетним девочкам интимные фото
Житель Ижевска был осужден за то, что почти 8 лет получал пенсию за умершего отца
«Джентльменский набор», телефон или кастрюля, что подарить девушке на 8 Марта в Ижевске?
В Ижевске для теплоходов могут добавить пристань «парк Кирова»
Водитель «Лады-Гранта» сбил маму с ребенком в Ижевске
В Летнем саду Ижевска пересматривают систему безопасности
В парке имени Кирова в Ижевске «перезагрузят» аттракционы
Свыше 360 нарушений по уборке снега выявили в Ижевске за 3 марта
Мужчину из Удмуртии, который болеет туберкулезом, отправят на принудительное лечение
На трассе Удмуртии произошло смертельное ДТП
Мужчина из соседней области задержан в Ижевске по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков
Двоих жителей Удмуртии задержали по подозрению в уличном грабеже
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова со своей собакой Масару приняла участие в фестивале «Сакура»
Временные ограничения введут для движения грузовиков по трассам Удмуртии
Лыжник из Удмуртии выиграл традиционный «Деминский марафон»
Благотворительный забег «Подари цветы бабушке!» состоится в Ижевске
Глава Ижевска посетил частный сектор Первомайского района
В Ижевске запланирован повторный рейд по осмотру кровель