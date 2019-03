Следователи назвали причину смерти рэпера Децла в Ижевске

В Ижевске следователи получили заключение судебно-медицинской экспертизы по факту смерти рэпера Децла. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

- Смерть исполнителя наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы, - сообщает ведомство.

Также телесных повреждений не было выявлено.

Напомним, вся страна обсуждает трагедию, которая произошла в Ижевске – в ночь на 3 февраля в кафе POSH умер Децл. Что именно случилось на вечеринке, «Комсомолке» рассказала девушка, которая вела мероприятие.

Концертный директор Децла о гибели музыканта: «Наркотиков не было точно!»

Новые подробности с последней вечеринки рэпера Децла.

Председатель гордумы Олег Гарин прокомментировал идею установки памятника Децлу в Ижевске.

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ ДЕЦЛА В ИЖЕВСКЕ.