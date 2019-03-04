Ледовый городок демонтируют в Ижевске ночью 5 марта
В Ижевске в ночь на 5 марта демонтируют ледовый городок на центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Работы планируется закончить к утру 5 марта. Такое решение было принято в связи с наступлением оттепели днем, что делает пребывание в городке опасным для детей, - сообщает ведомство.
Скульптуры будут вывозить за город. Ледовый город простоял 9 недель, в новогодние каникулы ежедневно его посещали от 50 до 100 тысяч человек.
Напомним, что городок открыли вместе с главной елкой Ижевска 27 декабря 2018 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Стас Михайлов прогулялся по Ижевску и даже прокатился на горке в ледовом городке на Центральной площади. Видео есть по ссылке.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
«Джентльменский набор», телефон или кастрюля, что подарить девушке на 8 марта в Ижевске?
В следственном комитете Удмуртии назвали причину смерти Децла.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»