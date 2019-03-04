Ледовый городок демонтируют в Ижевске ночью 5 марта

СЕГОДНЯ 17:57 2019-03-04T17:57:35+03:00

Он был построен 27 декабря 2018 года

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В Ижевске в ночь на 5 марта демонтируют ледовый городок на центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Работы планируется закончить к утру 5 марта. Такое решение было принято в связи с наступлением оттепели днем, что делает пребывание в городке опасным для детей, - сообщает ведомство.

Скульптуры будут вывозить за город. Ледовый город простоял 9 недель, в новогодние каникулы ежедневно его посещали от 50 до 100 тысяч человек.

Напомним, что городок открыли вместе с главной елкой Ижевска 27 декабря 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU