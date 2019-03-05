Житель Перми вез Децла на последний концерт в Ижевск
Рэпер Децл перед концертом в Ижевске выступал 1 февраля в Перми. Как передает портал Пермь онлайн, Децла в Ижевск повез пермяк, который был на концерте.
- Я всегда был фанатом Децла, - рассказал Сергей. - С его творчеством связано детство, всегда мечтал с ним встретиться. И когда от друзей, которые организовывали концерт, узнал, что он приезжает в Пермь, сам предложил его встретить в аэропорту, возить по городу, а потом вызвался отвезти его и в Ижевск.
Сергей рассказал, что по дороге в столицу Удмуртии им встретилось несколько ДТП, также была сильная метель и снегопад. Ехали около шести часов, потому что останавливались перекусить, но Кирилл ел мало, на что обратил внимание Сергей.
- Он говорил о том, что собирается уехать в Швейцарию, жить там и творить, и вообще был ориентирован на Европу. Еще он говорил о сыне, воспитанию которого уделял много времени. Видно было, что он очень хороший отец. У него сын-подросток, и в понедельник Кирилл должен был идти в школу, его вызвали.
В Ижевск они приехали практически перед началом концерта, поэтому сразу поехали на саундчек. Сергей был некоторое время на саундчеке, а потом попрощался и уехал домой.
Напомним, после концерта Децлу стало плохо в гримерке, скорая помощь боролась за жизнь исполнителя, но Кирилл умер.
Следователи назвали официальную причину смерти Децла.
Известный продюсер Андрей Разин высказал свое предположение о том, что могло случиться в клубе с Децлом.
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Последний концерт Децла в Перми.Подробности:
ИСТОЧНИК KP.RU
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