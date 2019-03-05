2019-03-05T12:41:53+03:00
Общество

«Бурановские бабушки» из Удмуртии перепели рэпера A$AP Rocky

Они представили свою версию песни Babushka
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки» представили кавер на песню американского рэпера A$AP Rocky. Об этом сообщает Meduza.

Они представили свою версию песни Babushka, а после исполнения пригласили исполнителя в Москву.

- Зубы-то красивые! Сам вроде ничего! Наш человек, наш. А что это за тряпка? A$AP Rocky, приезжай к нам, мы тебе шикарный платок подарим, еще лучше!, - сказали бабушки.

В ноябре 2018 года рэпер A$AP Rocky пришел на мероприятие в Лос-Анджелесе в платке от Gucci. Музыкант повязал его на манер российских бабушек.

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A$AP Rocky - Babushka (КАВЕР от БУРАНОВСКИХ БАБУШЕК) В ПЕРВЫЙ РАЗ.A$ap Rocky в своей инсте заявил о релизе под названием Babushka. Кто ему скинул инфу про наших бабуль остается загадкой, ясно лишь одно - В ПЕРВЫЙ РАЗ релизит свой кавер на премьеру A$ap'a и исполнят его Бурановские Бабушки! Йоу, не пропусти новые выпуски третьего сезона, а если пропустил, смотри срочно: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrSMZKzCHBs5w56Sb2TFu_ZfIzzUq7Pgj Бурановские бабушки: https://vk.com/b_babushki https://vk.com/buranovskie Подписаться тоже надо срочно! https://www.youtube.com/channel/UC-Sc0n0ks2wGXhaA7ZbzJBA

ИСТОЧНИК KP.RU

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