2019-01-10T10:58:56+03:00
Общество

Группа из Удмуртии «Бурановские бабушки» выпустила клип на песню «Внучка»

Не так давно у них вышел одноименный альбом [видео]
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/b_babushkiФото: vk.com/b_babushki
Изменить размер текста:

Группа из Удмуртии «Бурановские бабушки» выпустила клип на песню «Внучка». К тому же не так давно у них вышел одноименный альбом, в котором 14 композиций.

Кстати, режиссером клипа, съемки которого прошли в Ярославской области, стал известный российский актер Алексей Панин.

Напомним, что 14 октября в эфир вышел выпуск программы «Ревизорро» (16+), который снимался в Удмуртии. Ведущая программы Ида Галич съездила в гости к «Бурановским бабушкам», проверила этнокомплекс «Бобровая долина» и кафе «Горячий пельмень». В конце программы Ижевску присвоили необычный статус (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В новогоднюю ночь в Удмуртии на свет появилось шесть малышей (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Бурановские бабушки - Внучка #vqmusic.Вступай, самые новые песни и клипы тут!!! vk.com/vqmusic Наш канал на YouTube - vk.cc/64h2nN Наш канал в Telegram - t.me/musicyoulike

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту отмывания миллиона рублей
Уроженец Удмуртии Давид Белявский вошел в эксклюзивный календарь сборной России 2019
Три человека оказались в больнице, после столкновения «Рено» и «Лада» в Удмуртии
В новогодние праздники трое жителей Ижевска застряли на границе России из-за долгов
В Удмуртии отец передал матери ребенка в одной простыне на морозе
Сергей Ардашев из Удмуртии включен в состав сборной России по лыжным гонкам
В новогоднюю ночь в Удмуртских роддомах появились на свет шесть малышей
В Удмуртии задержали мужчину, который напал на пенсионерку
Группе наркодилеров вынесли приговор в Ижевске
«Ижсталь» одержала победу после серии неудач
Более 30 художников представят в Ижевске свои работы на фестивале «Удмуртский лед»
Пропавший 9 января мужчина найден живым
В субботу Удмуртию ожидает потепление
Во время пожара в новогоднюю ночь в Сарапуле спасли 16 человек
Жилой дом сгорел в Ижевске
В течение трех месяцев в Ижевске продлится мультижанровая театральная лаборатория «Про Смыслы»
Должность начальника управления природных ресурсов в администрации Ижевска свободна
Грузоподъемность ледовой переправы в Удмуртии увеличили
Казаки дежурили в праздники на железнодорожном вокзале в Ижевске
Три детских сада Ижевска возобновили работу в 2019 году
Водитель такси в Ижевске расплачивалась в магазинах чужой картой
Регоператор: переход на новую систему обращения с ТКО в Удмуртии прошел без сбоев