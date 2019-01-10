10 Янв. 2019 2019-01-10T10:58:56+03:00

Не так давно у них вышел одноименный альбом [видео]

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Группа из Удмуртии «Бурановские бабушки» выпустила клип на песню «Внучка». К тому же не так давно у них вышел одноименный альбом, в котором 14 композиций.

Кстати, режиссером клипа, съемки которого прошли в Ярославской области, стал известный российский актер Алексей Панин.

Напомним, что 14 октября в эфир вышел выпуск программы «Ревизорро» (16+), который снимался в Удмуртии. Ведущая программы Ида Галич съездила в гости к «Бурановским бабушкам», проверила этнокомплекс «Бобровая долина» и кафе «Горячий пельмень». В конце программы Ижевску присвоили необычный статус (подробнее).

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