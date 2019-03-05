Ночью с 5 на 6 марта в Удмуртии ожидается усиление ветра

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-05T12:44:15+03:00

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В Удмуртии ночью с 5 на 6 марта ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Так, по данным сервиса Яндекс Погода, 5 марта вечером температура -3…0 градусов, ветер 8-13 м/с, порывы до 17 м/с, небольшой снег.

6 марта, в среду, температура днем +2 градуса, ветер 15-17 м/с, ночью -7…-1 градус, ветер 7-12 м/с, небольшой снег.

7 марта, в четверг, днем -4…-6 градусов, ночью -7…-9 градусов, небольшой снег, ветер 9-14 м/с, на дорогах гололедица.

8 марта, в пятницу, температура днем -3…-5 градусов, ночью -11…-13 градусов. Ветер 9-14 м/с, днем небольшой снег.

Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

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ИСТОЧНИК KP.RU