ГИБДД проведет проверку на выявление пьяных водителей в Ижевске
6 марта, утром на въездах в Ижевск сотрудники ГИБДД проведут рейд на выявление пьяных водителей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Водителей просят отнестись с пониманием, так как массовые проверки направлены на обеспечение безопасного дорожного движения.
При отсутствии признаков опьянения и нарушений ПДД время проверки будет минимальным.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается к жителям республики с убедительной просьбой не быть равнодушными, оказывать содействие и сообщать о грубых нарушениях требований Правил дорожного движения, фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, в дежурную часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефонам: 415-700, 415-701, а также по круглосуточным телефонам 02 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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