2019-03-06T06:51:43+03:00
Общество

ГИБДД проведет проверку на выявление пьяных водителей в Ижевске

Рейд пройдет утром
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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6 марта, утром на въездах в Ижевск сотрудники ГИБДД проведут рейд на выявление пьяных водителей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Водителей просят отнестись с пониманием, так как массовые проверки направлены на обеспечение безопасного дорожного движения.

При отсутствии признаков опьянения и нарушений ПДД время проверки будет минимальным.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается к жителям республики с убедительной просьбой не быть равнодушными, оказывать содействие и сообщать о грубых нарушениях требований Правил дорожного движения, фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, в дежурную часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефонам: 415-700, 415-701, а также по круглосуточным телефонам 02 или 112.

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Рейд по выявлению пьяных водителей с 22 по 24 февраля выявил намного больше нарушителей, чем в прошлый раз.

Повторный рейд по по выявлению нетрезвых водителей пройдет в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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