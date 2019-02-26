Рейд сотрудников ГИБДД в Ижевске выявил 30 пьяных водителей
В Ижевске сотрудники ГИБДД провели массовые проверки водителей. С 22 по 24 февраля было выявлено 30 пьяных водителей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
За данный период было проверено 900 машин, 30 водителей оказались нетрезвыми, 10 водителей без прав и три нарушения правил перевозки детей.
Отдел ГИБДД УМВД России по г. Ижевску обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и в случае выявления фактов грубого нарушения Правил дорожного движения незамедлительно сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 415-700, 415-701 или 02.
Сотрудниками ГИБДД будут предприняты все необходимые оперативные меры реагирования на данные сообщения.
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В Ижевске прошли массовые проверки водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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