2019-02-26T12:14:44+03:00
Общество

Рейд сотрудников ГИБДД в Ижевске выявил 30 пьяных водителей

Проверки проходили с 22 по 24 февраля 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Ижевске сотрудники ГИБДД провели массовые проверки водителей. С 22 по 24 февраля было выявлено 30 пьяных водителей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

За данный период было проверено 900 машин, 30 водителей оказались нетрезвыми, 10 водителей без прав и три нарушения правил перевозки детей.

Отдел ГИБДД УМВД России по г. Ижевску обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и в случае выявления фактов грубого нарушения Правил дорожного движения незамедлительно сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 415-700, 415-701 или 02.

Сотрудниками ГИБДД будут предприняты все необходимые оперативные меры реагирования на данные сообщения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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