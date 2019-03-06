Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выложила видео, где прыгает два тройных акселя
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выложила на своей странице в инстаграм видео, где прыгает два тройных акселя. Эти элементы она готовила к будущему чемпионату мира-2019, но в основной состав Елизавета не смогла попасть.
- В течение сезона, как вы видели, мы постепенно усложняли программы. Произвольную мы хотели начать с двух тройных акселей (один в каскаде). Надеюсь, вы ещё увидите это в моем исполнении на соревнованиях в этом сезоне, - подписала видео Туктамышева.
После того, как огласили окончательное решение кто все-таки поедет на чемпионат мира, Елизавета высказалась в соцсетях по этому поводу.
- Внутри меня все еще была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец и обязательно вернусь, - написала фигуристка.
Фото: инстаграм Елизаветы
Кстати, поклонники по этому случаю подарили Туктамышевой боевой меч. По словам фигуристки, поклонники точно знают, что ей нужно.
Напомним, чемпионат мира пройдет в Сайтаме с 8 по 24 марта.
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instagram.com/liza_tuktik Елизавета Туктамышева два тройных акселя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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