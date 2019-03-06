2019-03-06T07:15:26+03:00
Спорт

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выложила видео, где прыгает два тройных акселя

Она готовила прыжки на ЧМ-2019, но в основной состав не попала
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выложила на своей странице в инстаграм видео, где прыгает два тройных акселя. Эти элементы она готовила к будущему чемпионату мира-2019, но в основной состав Елизавета не смогла попасть.

- В течение сезона, как вы видели, мы постепенно усложняли программы. Произвольную мы хотели начать с двух тройных акселей (один в каскаде). Надеюсь, вы ещё увидите это в моем исполнении на соревнованиях в этом сезоне, - подписала видео Туктамышева.

После того, как огласили окончательное решение кто все-таки поедет на чемпионат мира, Елизавета высказалась в соцсетях по этому поводу.

- Внутри меня все еще была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец и обязательно вернусь, - написала фигуристка.

Фото: инстаграм Елизаветы

Фото: инстаграм Елизаветы

Кстати, поклонники по этому случаю подарили Туктамышевой боевой меч. По словам фигуристки, поклонники точно знают, что ей нужно.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Сайтаме с 8 по 24 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ней. Автор лучшей работы получит от спортсменки награду.

Мы собрали несколько работ, присланных поклонниками.

Елизавета Туктамышева поедет на чемпионат мира в качестве запасной. Российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказала мнение по поводу этого решения.

Чемпион мира Илья Авербух прокомментировал победу уроженки Удмуртии, фигуристки Елизаветы Туктамышевой на международном турнире.

instagram.com/liza_tuktik Елизавета Туктамышева два тройных акселя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИБДД проведет проверку на выявление пьяных водителей в Ижевске
Предприниматель из Удмуртии задолжал налогов на сумму более 2,7 млн рублей
В одном из домов в Ижевске было прописано 40 иностранцев
В праздничные дни пустят дополнительный поезд Ижевск-Москва
Жителя Удмуртии осудят за изнасилование девушки
Глава Ижевска Олег Бекмемтьев рассказал, сколько снега вывезли с октября
Житель Удмуртии задержан за распространение поддельного алкоголя
В Ижевске разыскивают очевидцев смертельного ДТП
В период с 25 февраля по 3 марта в Удмуртии ОРВИ заболело почти 17 тысяч человек
По факту гибели мужчины из-за схода снега с крыши в Ижевске возбудили уголовное дело
Ночью с 5 на 6 марта в Удмуртии ожидается усиление ветра
«Бурановские бабушки» из Удмуртии перепели рэпера A$AP Rocky
На трассе в Удмуртии столкнулись два автомобиля
Житель Перми вез Децла на последний концерт в Ижевск
В Ижевске выберут лучшего классного руководителя
Звезды мирового футбола посетили школу футбола «Зенит-Ижевск»
Кто должен очищать подземные переходы в Ижевске от наледи?
Ижевчане могут выбрать лучшего папу города
Фанаты нарисовали на печенье фигуристку из Удмуртии Алину Загитову
Студенты из Удмуртии выиграли во всероссийской олимпиаде
В Удмуртии мужчина убил собутыльника
В Ижевск приехала участница шоу Stand up Юлия Ахмедова