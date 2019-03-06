Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выложила видео, где прыгает два тройных акселя

СЕГОДНЯ 07:15 2019-03-06T07:15:26+03:00

Она готовила прыжки на ЧМ-2019, но в основной состав не попала

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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выложила на своей странице в инстаграм видео, где прыгает два тройных акселя. Эти элементы она готовила к будущему чемпионату мира-2019, но в основной состав Елизавета не смогла попасть.

- В течение сезона, как вы видели, мы постепенно усложняли программы. Произвольную мы хотели начать с двух тройных акселей (один в каскаде). Надеюсь, вы ещё увидите это в моем исполнении на соревнованиях в этом сезоне, - подписала видео Туктамышева.

После того, как огласили окончательное решение кто все-таки поедет на чемпионат мира, Елизавета высказалась в соцсетях по этому поводу.

- Внутри меня все еще была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец и обязательно вернусь, - написала фигуристка.

Фото: инстаграм Елизаветы

Кстати, поклонники по этому случаю подарили Туктамышевой боевой меч. По словам фигуристки, поклонники точно знают, что ей нужно.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Сайтаме с 8 по 24 марта.

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Елизавета Туктамышева поедет на чемпионат мира в качестве запасной. Российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказала мнение по поводу этого решения.

Чемпион мира Илья Авербух прокомментировал победу уроженки Удмуртии, фигуристки Елизаветы Туктамышевой на международном турнире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/695590" frameborder="0"></iframe> instagram.com/liza_tuktik Елизавета Туктамышева два тройных акселя.

ИСТОЧНИК KP.RU