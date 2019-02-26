СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-26T16:04:15+03:00

Заявку на чемпионат мира даже не меняли с чемпионата Европы

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Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева поедет на чемпионат мира в качестве запасной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

По словам Александра Горшкова в заявку включены те же спортсмены, что были на чемпионате Европы в Минске. В Белоруссии в составе женской команды выступали Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Запасными были Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказала свое мнение о том, что Елизавета Туктамышева остается запасной.

- Туктамышева доказала право представлять Россию в Японии проведённым сезоном, на ура пройдя этапы и финал Гран-при. Я не говорю о том, каким номером, но в сборной Елизавета должна быть. И да, тройной аксель играет огромную роль, потому что Рика Кихира прыгает тройной аксель - и не один - в своей программе. Это главная претендентка на медаль на чемпионате мира, на золотую медаль. И с ней можно бороться только таким же путём - выполнять тройной аксель, - считает Марина Бутырская, передает издание «Спорт день за днём».

Напомним, чемпионат мира пройдет в Японии с 18 по 24 марта

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