На телеканале НТВ рассказали про «Всадника без головы» из Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:02 2019-03-07T07:02:06+03:00

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В воскресенье, 3 марта, в эфир НТВ вышел очередной выпуск знаменитой передачи «Следствие вели…» (16+) с Леонидом Каневским, где рассказали про криминальную историю из Удмуртии. Озаглавлена серия жутко - «Всадник без головы».

Леонид Каневский возвращает нас в 1984 год. Тогда в деревне Верхне-Позимь Воткинского района исчезает женщина-почтальон. После долгих поисков, ее тело находят в лесу. А рядом – след от костра с сожжёнными письмами и… след лошадиной подковы. Кто и зачем с ней расправился? Сыщики отрабатывают десятки версий. Работа ведется целый год. И тут происходит очередное преступление в Воткинском районе. Местные мальчишки уверяют: они видели страшного всадника без головы. Но детям никто не верит... А вскоре пропадает девушка, причем на том же месте, где годом ранее убили почтальона.

Кто оказался убийцей? И что произошло тогда в Удмуртии? Расскажет Леонид Каневский.

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18 ноября 2018 года на НТВ вышла программа «Следствие вели...» с Леонидом Каневским (16+). На этот раз расследовалось резонансное убийство, произошедшее летом 1989 года в Воткинске.

Съемочная группа программы «Следствие вели…» в октябре 2018 года вновь побывала в Удмуртии. О каком преступлении расскажет Леонид Каневский на этот раз.

"Следствие вели...": "Всадник без головы".1984 год, Удмуртская АССР. В небольшом селе исчезает женщина-почтальон. Ее тело находят спустя несколько дней. Кто и зачем с ней расправился? Сыщики отрабатывают десятки версий. Тем временем происходит новое преступление. Местные мальчишки уверяют: они видели страшного всадника без головы. Но детям никто не верит... Все выпуски программы "Следствие вели..." - в одном плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSgy-gJ-dkS8lIPoESTQKxJAYz7bUSO5h http://www.ntv.ru/video/click1707522/?catid=4&vcid=1707522&vcver=0

ИСТОЧНИК KP.RU