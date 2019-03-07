В Ижевске временно перекроют движение на двух улицах

СЕГОДНЯ 07:36 2019-03-07T07:36:31+03:00

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В пятницу, 8 марта, в Ижевске временно перекроют две улицы из-за проведения фестиваля фейерверков. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, нельзя будет проехать по участку набережной (от переулка Широкого до проезда Дерябина) и участку улицы Милиционной (от переулка Широкого до улицы Бородина).

Ограничения будут действовать с 18.00 до 21.00. Так что заранее выбирайте маршрут движения и места для парковки, если хотите посмотреть на фестиваль фейерверков «Вальс цветов». Кстати, в этом году приедут участники из разных городов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU