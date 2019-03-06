Фестиваль фейерверков «Вальс цветов» в Ижевске будут готовить команды из разных городов

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-06T11:13:39+03:00

Всего было подано шесть заявок из разных городов России

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Стали известны команды, которые примут участие в фестивале фейерверков «Вальс цветов» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Всего для участия было подано шесть заявок из разных городов России, но для участия выбрали три команды: «ПИР» из Краснодара, «Имперские забавы» из Королева Московской области и «Фейерверк-мастеров» из Ижевска.

В этом году организаторы обещают зрелищное представление, потому что залпы салюта будет сопровождать оригинальная музыка.

Напомним, фестиваль пройдет 8 марта, в Международный женский день, в 19:00 на набережной Ижевского пруда.

ВАЖНО!

В связи с проведением праздника будет временно ограничено движение транспорта. С 18:00 до 21:00 по набережной Ижевского пруда от переулка Широкого до проезда Дерябина и по улице Милиционной от переулка Широкого до улицы Бородина.

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ИСТОЧНИК KP.RU