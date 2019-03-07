62-й фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского» пройдет в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-07T12:00:00+03:00

В этом году фестиваль разделили на три блока

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В Удмуртии пройдет 62-й фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского». Об этом рассказал директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин.

В этом году фестиваль разделили на три блока: образование, концерт, сотрудничество. Первый блок стартовал 5 марта, в нем принимает участие более 700 детей республики.

- Благодаря поддержке фонда «Новые имена» мы имеем возможность проводить ежегодный смотр-конкурс учащихся музыкальных школ Республики и даем им возможность быть участниками мастер-классов с профессорами Московской консерватории. Это важно для начинающих музыкантов, - говорит директор Удмуртской филармонии Алексей Фомин.

20 марта наградят лауреатов, которые будут играть на заключительном концерте с оркестром русских народных инструментов «Золотая мелодия» и Государственным симфоническим оркестром Удмуртии.

Второй блок - тожественное открытие фестиваля начнется 13 апреля.В рамках этого блока пройдет 13 концертов с крупной программой в Ижевске и в Воткинске. В фестивале примут участие три народных артиста и четыре заслуженных артиста России, также выступят крупные оркестры «Губернаторский» и «Арсенал-Бэнд».

5 мая в ДК «Аксион» впервые выступит грузинская певица Нани Брегвадзе. 7 мая совместно с Государственным академическим симфоническим оркестром Ульяновска выступит заслуженная артистка России Екатерина Мечетина.

- Ни для кого не секрет, что мы входим в состав союза концертных организаций России, где мы плотно общаемся с другими филармониями России. И на базе как фестиваля, так и нашей филармонии мы проводим обучения директоров и их заместителей по маркетингу и его продвижению с привлечением ведущих спикеров по менеджменту РФ, - рассказывает Алексей Юрьевич. Имя спикера будет известно лишь в конце апреля.

Завершится фестиваль 11 мая. В Воткинске на сцене ДК «Юбилейный» выступит звезда романсовых программ Ирина Крутова вместе с оркестром «Золотая мелодия».

Напомним, в 2018 году фестиваль на протяжении трех недель жителей Удмуртии удивляли именитые музыканты и артисты не только России, но и зарубежных стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU