В одной из ижевских школ с приходом тепла протекли потолки

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-07T12:01:26+03:00

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В одной из школ Ижевска не радуются весне, а все потому, что с наступлением тепла потолок в учреждении протек. Фотографии выложили в соцсети.

По словам руководства школы необходимые документы уже собраны и направлены в вышестоящие организации. На ремонт крыши обещают выделить деньги из городского бюджета. Если это произойдет, работы начнутся летом, в каникулы.

Опасности для учащихся на данный момент нет, как и распоряжений о закрытии школы от надзорных органов. Однако во время оттепели возможны дополнительные протечки в кабинетах. Как сообщили ученики, в некоторых кабинетах уже пахнет сыростью.

На данный момент в Перечне объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Ижевска в 2019 году, данная школа пока не числится, но до лета в документ еще могут быть внесены изменения.

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Глава города Олег Бекмеметьев посетил соцобъекты, в которых за 2019 год сделают капитальный ремонт. Также он рассказал, сколько школ и детских садов будет отремонтировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU