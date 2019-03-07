За изнасилование 13-летней девочки осудили жителя Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-07T12:33:48+03:00

При этом девочка была его падчерицей

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В Удмуртии осудили местного жителя, который насиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

- С июля 2017 года по январь 2018 мужчина неоднократно насиловал 13-летнюю дочку своей гражданской супруги, - сообщает ведомство.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU