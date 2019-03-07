2019-03-07T09:47:36+03:00
Происшествия

Уголовное дело поджигателей BMW в Ижевске направлено в суд

Ущерб составил 2 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: группа жильцов домаФото: группа жильцов дома
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В Ижевске в суд направили уголовное дело поджигателей BMW, ущерб составил 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 17 января 2019 года, подозреваемые облили машину горючей смесью и подожгли. Очевидцы происшествия вызвали полицию. На время следствия один из подозреваемых был под арестом, другой – под домашним арестом, - сообщает ведомство.

Уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества путем поджога» передали в суд. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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