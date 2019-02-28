2019-02-28T13:01:00+03:00
Спорт

Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин объявил о завершении спортивной карьеры

Он остался недоволен выступлением на чемпионате мира в Австрии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: AFPФото: AFP
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Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсмен заявил после гонки на чемпионате мира в Австрии, сообщает Матч ТВ.

- Всем спасибо, что болели, переживали и поддерживали! За сегодняшнюю гонку винить можно только себя, выдержал скорость лидеров только на половину дистанции, - написал Максим на своей странице в инстаграм. В гонке на 15 км он пришел 33-м, чем, естественно остался недоволен.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала заявление спортсмена. - Макса подкосила ситуация с судами, скандалами. Максим оказался внутренне силен, был готов бегать. Отобрался на чемпионат мира абсолютно честно, без поблажек. Я его очень уважаю как спортсмена. Он очень грамотный, работоспособный, он пример для очень-очень многих людей. Но спортивный век, к сожалению, не может длиться 20 лет. Быть лидером, а потом стать аутсайдером - это неправильно. Уважаю его решение. Контакт у нас будет, но уже на другом уровне, - цитирует Елену Вяльбе «РИА новости».

Последним выступлением Максима Вылегжанина станет этап Кубка мира в Норвегии, который пройдет с 9 по 10 марта.

Напомним, Максим Вылегжанин является трёхкратным вице-чемпионом Олимпийских игр 2014 года и чемпионом мира 2015 года в скиатлоне.

Из-за подозрения в употреблении допинга спортсмен пропустил Олимпийские игры в Корее.В феврале его дисквалификация была признана необоснованной и отменена.

- У нас есть проблемы с экипировкой, инвентарем, зарплатами спортсменов и тренеров, выездными сборами. Кроме того, как это ни странно звучит, но в Удмуртии не хватает лыжниц, - рассказал президент федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин. Большое интервью с трехкратным вице-чемпионом Олимпийских игр читайте на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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