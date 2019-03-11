Полицейские задержали в Ижевске преступника, который находился в розыске
В Ижевске полицейскими был задержан мужчина, который находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- 55-летний мужчина обвиняется в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. При этом ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщает ведомство.
На данный момент мужчина находится под стражей. Теперь ему грозит наказание сроком до трех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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