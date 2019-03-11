Полицейские задержали в Ижевске преступника, который находился в розыске

СЕГОДНЯ 06:58 2019-03-11T06:58:43+03:00

Ранее он был судим

Изменить размер текста: A A

В Ижевске полицейскими был задержан мужчина, который находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 55-летний мужчина обвиняется в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. При этом ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщает ведомство.

На данный момент мужчина находится под стражей. Теперь ему грозит наказание сроком до трех лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Биатлонистка из Удмуртии стала бронзовым призером юниорского Первенства Европы.

К 2024 году в Удмуртии планируют ликвидировать 312 несанкционированных свалок.

8 Марта в Ижевске состоялся фестиваль фейерверков. Вспоминаем, как это было.

ИСТОЧНИК KP.RU