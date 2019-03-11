2019-03-11T06:58:43+03:00
Происшествия

Полицейские задержали в Ижевске преступника, который находился в розыске

Ранее он был судим
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске полицейскими был задержан мужчина, который находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 55-летний мужчина обвиняется в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. При этом ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщает ведомство.

На данный момент мужчина находится под стражей. Теперь ему грозит наказание сроком до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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