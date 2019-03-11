Биатлонистка из Удмуртии стала бронзовым призером юниорского Первенства Европы

СЕГОДНЯ 06:26 2019-03-11T06:26:24+03:00

Соревнования прошли в Норвегии

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Биатлонистка из Удмуртии Анастасия Кайшева стала бронзовым призером юниорского Первенства Европы по биатлону. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики.

Первой пришла биатлонистка из Германии Юлиане Фрювирт, серебро завоевала также представительница Германии Ханна Кебингер, обладательницей бронзы стала спортсменка из Удмуртии Анастасия Кайшева.

В норвежском Шушене спортсменки соревновались в гонке преследования на 10 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU