Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступила на шоу к 50-летию тренерской работы Алексея Мишина

СЕГОДНЯ 07:18 2019-03-11T07:18:35+03:00

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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступила на шоу к 50-летию тренерской деятельности Алексея Мишина и Тамары Москвиной. Об этом сообщает Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга.

- С днём рождения, профессор! Спасибо за все! – написала на своей странице в соцсети Елизавета Туктамышева.

На шоу она исполнила самый горячий номер: танец под песню Бритни Спирс "Toxic", выйдя на лед в образе стюардессы. Точь-в-точь как и героиня Спирс в клипе на этот трек.

Напомним, Елизавета Туктамышева призналась, что готова сняться в журнале Playboy.

Елизавета Туктамышева запустила коллаборацию с футболистами «Зенита».

Туктамышева исполнила стюардессу в Петербурге впервые.https://newsport.pro/2019/01/20/kak-zavesti-svoj-blog-na-newsport-pro/ завести блог или оставить заметку о спорте

ИСТОЧНИК KP.RU