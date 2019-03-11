В 2019 году отремонтируют более 100 км железной дороги в Ижевском регионе ГЖД

СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-11T08:09:41+03:00

Ремонт запланирован на апрель, а закончат его в октябре

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В 2019 году в Ижевском регионе Горьковской железной дороги отремонтируют более 100 км железной дороги. Об этом сообщается в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

Работы запланированы на апрель, а закончить их планируется в октябре 2019 года.

Ремонт будет проведен на перегонах Пычас – Карамбай, Мукшур – Алнаши, Чернушка – Трун, Черная Речка – Пудлинговый, Саранинский завод – Красноуфимск, Бисертский завод – Солдатка, Армязь – Ужуиха, Бартым – Чад, на станциях Пычас, Карамбай, Янаул, Саранинский завод, Зюрзя.

Также заменят 52 стрелочных переводов.

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ИСТОЧНИК KP.RU