В Ижевске мать, чтобы наказать сына, подвесила его за ноги с балкона 14 этажа
В Ленинском районе Ижевска расследуется уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в истязании своего ребенка. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, она живет на улице Баранова со своим 6-летним сыном. Еще одни мальчик 10 лет живет с отцом.
- Накануне случившегося мужчина привез ребенка в гости к матери. 27 октября 2018 года подозреваемая находилась дома с детьми. Когда младший сын отказался убирать игрушки, женщина решила наказать его за непослушание, - рассказали в пресс-службе.
Она вывела сына на балкон, взяла его за ноги и вывесила на улицу головой вниз с 14 этажа! Старший все это видел, плакал, кричал и просил маму прекратить истязания. Некоторое время женщина держала так ребенка, затем вернула в квартиру.
- Следствием получена информация о том, что женщина и ранее совершала неправомерные действия в отношении детей «в воспитательных целях». В настоящее время эта информация проверяется. В отношении подозреваемой проводится стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, - дополнили в пресс-службе.
Кроме того, следствие обращается за помощью к возможным очевидцам совершенного преступления.
ВАЖНО!
В случае, если вы стали свидетелем противоправных действий в отношении ребенка, просим обратиться в следственный отдел по Ленинскому району г. Ижевска по адресу: г. Ижевск, гор. Строителей, 59а или по тел. 53-09-95.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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