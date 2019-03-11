2019-03-11T10:50:55+03:00
Происшествия

В Удмуртии машина сбила насмерть пешехода

Мужчина скончался в больнице
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии, 8 марта, на 1 км автодороги «Ува-Чекан» Увинского района машина насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Водитель машины «Сузуки» не справившись с управлением, вылетел в кювет, при этом наехав на пешехода – мужчину 40 лет, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мужчину отвезли в больницу, где он от полученных травм скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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