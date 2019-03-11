2019-03-11T09:42:17+03:00
Общество

Температурный рекорд был побит в Ижевске 10 марта

Предыдущий рекорд был побит в 2015 году
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Эдуард БазиянФото: Эдуард Базиян
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В Ижевске, 10 марта был побит рекорд максимальной температуры. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Температура в городе была +5,5 градусов, предыдущий рекорд был в 2015 году, где температура 10 марта составила +5,4 градуса.

11 марта, в понедельник, температура днем +3…+4 градуса, ночью -1…-3 градуса, мокрый снег, слабый гололед.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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