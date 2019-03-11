Температурный рекорд был побит в Ижевске 10 марта
В Ижевске, 10 марта был побит рекорд максимальной температуры. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
Температура в городе была +5,5 градусов, предыдущий рекорд был в 2015 году, где температура 10 марта составила +5,4 градуса.
11 марта, в понедельник, температура днем +3…+4 градуса, ночью -1…-3 градуса, мокрый снег, слабый гололед.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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