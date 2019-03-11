Врача-терапевта из Ижевска задержали за сбыт наркотиков
В Ижевске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии задержали врача-терапевта одной из больниц города, которая готовила наркотики к сбыту. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- 24-летняя девушка является региональным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. При обыске были найдены наркотики, готовые к сбыту общей массой почти три килограмма, - сообщает ведомство.
Также были установлены два межрегиональных 21-летних курьера из Пермского края. На данный момент возбуждены уголовные дела, подозреваемые арестованы. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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