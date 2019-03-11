Врача-терапевта из Ижевска задержали за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-11T12:16:21+03:00

У нее было обнаружено более трех килограммов веществ [видео]

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В Ижевске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии задержали врача-терапевта одной из больниц города, которая готовила наркотики к сбыту. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 24-летняя девушка является региональным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. При обыске были найдены наркотики, готовые к сбыту общей массой почти три килограмма, - сообщает ведомство.

Также были установлены два межрегиональных 21-летних курьера из Пермского края. На данный момент возбуждены уголовные дела, подозреваемые арестованы. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/696418" frameborder="0"></iframe> Задержание врача-терапевта в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU