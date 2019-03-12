У ижевчанки с банковской карты похитили 85 тысяч рублей
В Ижевске расследуется уголовное дело по факту хищения денег с банковской карты 50-летней ижевчанки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.
- На мобильный телефон женщины позвонил лже-сотрудник банка и сообщил, что с банковской карты пытаются списать деньги. Для того, чтобы избежать снятия денег нужно назвать номер банковской карты и код, который указан на обороте. Женщина поверила и сообщила все данные, после чего у нее было похищено 85 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, на данный момент проводятся мероприятия, которые направлены на раскрытие преступления.
ВАЖНО!
Банк никогда не запрашивает пароли для отмены операций в «Онлайн режиме». Если клиенту предлагается ввести пароль для отмены операции, то нужно прекратить сеанс использования услуги и срочно обратиться в банк.
При совершении преступления незамедлительно позвоните на «горячую линию» банка по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты, для возможной блокировки/приостановлении операции по вашему банковскому счету. А также сообщите в полицию о совершенном в отношении вас преступлении по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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