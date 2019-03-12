Пять скверов планируют благоустроить в Ижевске за 2019 год

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-12T09:13:38+03:00

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В 2019 году благоустроят пять скверов в Ижевске, деньги выделят в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды». Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Так, благоустроят сквер на улице Оружейника Драгунова в Ленинском районе, примерно на работы выделят 35 миллионов рублей – эти деньги выделят из федеральных средств.

Сквер «Птичий», который находится между домами №158 на улице Пушкинская и №191 на улице Коммунаров в Первомайском районе, также будут благоустраивать. До конца апреля инвестор разработает проектно-сметную документацию, а строительство начнут летом.

Планируется, что сквер «Рябиновый» в Индустриальном районе также будут благоустраивать. К 100-летию Михаила Калашникова в Октябрьском районе появится сквер его имени, монтажные работы будет оплачивать инвестор.

- Важно, что каждый район Ижевска в этом году так или иначе вовлечен в программу «Формирование комфортной городской среды». Мы либо благоустраиваем сквер, либо - как в случае с лесопосадкой на ул. Ворошилова в Устиновском районе - готовим проекты, которые планируем реализовать в последующие годы. Ну и безусловно, в рамках проекта преобразится наша главная городская площадь. К сентябрю все работы должны быть на ней завершены, - подчеркнул Глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Таким образом, общая сумма средств, привлеченных в 2019 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» из вышестоящих бюджетов, составит 252 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU