Чемпионат России по трековым гонкам завершился в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-12T09:54:18+03:00

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В Ижевске завершился сезон зимних трековых гонок. 9 марта прошел заключительный этап Чемпионата России по зимним автомобильным трековым гонкам. Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.

Победителем четвертого этапа России в классе автомобилей «N-1600» стал Тимур Тимерзянов из Казани. Чемпионом России 2019 по итогам всех этапов стал Павел Кальманович из Тольятти.

Ижевчанин Альберт Миронов стал вторым в зачете кубка Удмуртии 2019 года по зимним трековым гонкам. Первое место на этапе кубка Удмуртии 2019 года в категории «Д2-Классика» занял ижевчанин Максим Пушкарев. Вторым стал житель Сарапула Алексей Коновалов и третье место занял ижевчанин Ильгам Зарифуллин.

Напомним, 5 января прошел первый этап зимних трековых гонок. Скорость, лед и адреналин, как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

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Пилот Константин Данилов. Трековые гонки. Ижевск 23.02.19.Заезд на Чемпионате Удмуртии по трековым автогонкам 23.02.2019г Пилот Константин Данилов Ипподром г.Ижевска, Удмуртская Республика #izhautotrek ВК: https://vk.com/izhautotrek

ИСТОЧНИК KP.RU