2019-03-13T08:42:05+03:00
Происшествия

16 наркоторговцам в Удмуртии вынесли приговор

У них было изъято более 660 кг наркотиков
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.com/Фото: pixabay.com/
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В Удмуртии вынесли приговор 16 наркоторговцам, которые занимались сбытом наркотиков на территории нескольких городов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В 2013-2014 г. осужденные незаконно хранили и сбывали наркотики в разных городах РоссииИжевске, Самаре, Архангельске, Новом Уренгое, Екатеринбурге, Мурманске, Якутске, Южно-Сахалинске и других. Руководители сообщества жили в Таиланде, ведя незаконную деятельность посредством переписки, - сообщает ведомство.

Наркотики передавались путем «закладок», в 2014 году полиция пресекла преступную деятельность. В разных городах у преступников было изъято более 660 кг наркотиков. Суд вынес наказание в виде лишения свободы сроком от шести лет 10 месяцев до 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режима. Кроме этого, все имущество, которое было приобретено за деньги от незаконной деятельности, на сумму более 4 млн рублей, конфискованы в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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