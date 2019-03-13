«Детский парламент Удмуртской Республики» впервые соберется 19 марта

СЕГОДНЯ 06:48 2019-03-13T06:48:06+03:00

Предполагается, что дети примут участие в обсуждении проблем

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19 марта в Удмуртии впервые состоится стратегическая сессия «Детский парламент» при уполномоченном при главе республики по правам ребенка. Об этом омбудсмен Ольга Авдеева сообщила на своей странице в соцсетях.

Детский парламент предполагает, что дети примут участие в обсуждении проблем и принятии решений, затрагивающие их интересы. Еще одна цель детского парламента – обеспечить взаимодействие с несовершеннолетними детьми в области защиты их прав, свобод и законных интересов.

Приглашенными экспертами и спикарами станут депутаты Ижевска и Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU