«Детский парламент Удмуртской Республики» впервые соберется 19 марта
19 марта в Удмуртии впервые состоится стратегическая сессия «Детский парламент» при уполномоченном при главе республики по правам ребенка. Об этом омбудсмен Ольга Авдеева сообщила на своей странице в соцсетях.
Детский парламент предполагает, что дети примут участие в обсуждении проблем и принятии решений, затрагивающие их интересы. Еще одна цель детского парламента – обеспечить взаимодействие с несовершеннолетними детьми в области защиты их прав, свобод и законных интересов.
Приглашенными экспертами и спикарами станут депутаты Ижевска и Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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