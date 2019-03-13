Руководитель администрации Чувашии извинился за свое высказывание о зарплатах учителей на совещании в Ижевске
В Ижевске на совещании во вопросам нацбезопасности руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев принес извинения после резкого высказывания о работе учителей.
- Любое должностное лицо, когда некорректное высказывание делает, всегда извиняется. Тут нет никаких проблем. Он извинился. Фраза была вырвана из контекста выступления, в связи с чем ее смысл был искажен. "Здесь я не вижу никаких проблем для политизации этой темы, - сказал Михаил Игнатьев, глава Чувашии.
Ранее руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев высказался о зарплатах учителей: - На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают! И об этом надо честно говорить! Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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