Руководитель администрации Чувашии извинился за свое высказывание о зарплатах учителей на совещании в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-13T09:56:58+03:00

Не так давно он резко высказался о работе учителей

Изменить размер текста: A A

В Ижевске на совещании во вопросам нацбезопасности руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев принес извинения после резкого высказывания о работе учителей.

- Любое должностное лицо, когда некорректное высказывание делает, всегда извиняется. Тут нет никаких проблем. Он извинился. Фраза была вырвана из контекста выступления, в связи с чем ее смысл был искажен. "Здесь я не вижу никаких проблем для политизации этой темы, - сказал Михаил Игнатьев, глава Чувашии.

Ранее руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев высказался о зарплатах учителей: - На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают! И об этом надо честно говорить! Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Бречалов рассказал, сколько яслей откроется до 2021 года.

Секретарь Собеза России заявил, что Удмуртии надо развивать использование комплексов фиксации нарушений ПДД. Пока показатели по этому пункту наименьшие.

ИСТОЧНИК KP.RU