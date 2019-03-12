Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, сколько яслей откроют в республике до 2021 года

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-12T14:03:51+03:00

Не так давно в республике уже открыли двое яслей по 80 мест

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Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, сколько яслей планируется открыть в республике до 2021 года.

- Что касается цифр и фактов в разрезе реализации нацпроектов, давайте обозначим главное. По демографии. В 2019 году мы вводим 2100 мест для детей до трёх лет. Вот буквально на днях в Увинском районе сдали двое яслей по 80 мест. В 2020-2021 годах будет введено еще 2190 мест. Таким образом ко времени первой временной отсечки, которую определил Владимир Владимирович, у нас будет более 4 тысяч новых ясельных мест, - пояснил глава региона.

Напомним, что более 500 детских садов, школ и больниц в Удмуртии нуждаются в ремонте. На это нужно 3 млрд рублей, которых в бюджете нет. Александр Бречалов рассказал, что для выявления источников финансирования разрабатывается "специальный инструмент".

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ИСТОЧНИК KP.RU