2019-03-12T14:03:51+03:00
Общество

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, сколько яслей откроют в республике до 2021 года

Не так давно в республике уже открыли двое яслей по 80 мест
Ульяна КОЛМОГОРОВАДарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, сколько яслей планируется открыть в республике до 2021 года.

- Что касается цифр и фактов в разрезе реализации нацпроектов, давайте обозначим главное. По демографии. В 2019 году мы вводим 2100 мест для детей до трёх лет. Вот буквально на днях в Увинском районе сдали двое яслей по 80 мест. В 2020-2021 годах будет введено еще 2190 мест. Таким образом ко времени первой временной отсечки, которую определил Владимир Владимирович, у нас будет более 4 тысяч новых ясельных мест, - пояснил глава региона.

Напомним, что более 500 детских садов, школ и больниц в Удмуртии нуждаются в ремонте. На это нужно 3 млрд рублей, которых в бюджете нет. Александр Бречалов рассказал, что для выявления источников финансирования разрабатывается "специальный инструмент".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии в 2019 году появятся 15 яслей. Сколько мест будет открыто.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, сколько человек заболело ОРВИ за неделю.

11 марта в Удмуртии на нерегулируемым пешеходных переходах сбили двух девочек. Что известно на данный момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске утром 12 марта усложнилась ситуация на дорогах
Дорожным службам Ижевска поручили тщательно очищать тротуары от наледи
На создание центра одаренных детей Удмуртия получит 200 млн рублей
Полицейские Удмуртии задержали угонщицу, которая находилась в розыске
Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли
Житель Курской области обвиняется в убийстве в Удмуртии
Спортсменка из Удмуртии в составе женской сборной России по хоккею победила на Универсиаде
За неделю в Удмуртии ОРВИ заболело более 11 тысяч человек
За сутки в Удмуртии сбили двух подростков-пешеходов
Пик прохождения паводка в Удмуртии ожидается 10-20 апреля
В ближайшие сутки в Ижевске ожидается усиление ветра
У ижевчанки с банковской карты похитили 85 тысяч рублей
Чемпионат России по трековым гонкам завершился в Ижевске
Пять скверов планируют благоустроить в Ижевске за 2019 год
Весна в Ижевске: неработающие светофоры и трамваи, а также скользкие тротуары
В Ижевске не работают светофоры
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева подвела итоги конкурса мемов
В Ижевск приедет полпред президента России Игорь Комаров
В МУП «ДРЭУ» в Ижевске новый руководитель
Школьники из Ижевска получат призы за пятерки
В Ижевске продляется специальная акция «Теплый прием» от Аквааргентум
На нескольких участках в Ижевске перекроют движение в связи со строительством теплотрассы
Девочку, которая пропала 8 марта, разыскивают в Ижевске
Стало известно расписание Чемпионата мира, где выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова
Устроившего взрыв дома в Ижевске отправили на принудительное лечение
Движение по ледовой переправе Сарапул-Ершовка в Удмуртии ограничат для большегрузов