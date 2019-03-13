В Ижевске появился новый вид телефонного мошенничества

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-13T13:41:02+03:00

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В Ижевске стали фиксировать случаи нового вида мошенничества – с использованием программы подмены номера. На данный момент есть более 20 потерпевших, а общий ущерб насчитывает миллион рублей.

- Мошенники звонят с номера, который начинается на цифры 8 800. Потерпевший, видя такие комбинации, становится лояльнее. В разговоре ему сообщают о том, что зафиксировали попытку несанкционированного снятия денег с карты. Чтобы отменить операцию, нужно продиктовать цифры, которые придут в смс-сообщении. На деле, злоумышленники получают доступ к личному кабинету человека, - рассказал оперуполномоченный МРО №5 УУР МВД по Удмуртии.

Получив доступ, деньги с карты улетают в карман мошенников. На эту удочку попадаются не только пожилые люди, но и студенты. Сейчас по каждому факту возбуждено уголовное дело по п «г» ч.3 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»). Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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ВАЖНО!

Никогда не сообщайте посторонним лицам (в том числе сотрудникам банка) номера банковских карт и персональные данные, которые должен знать только клиент:

- PIN-код;

- CVV-код (цифры на обратной стороне карты);

- срок действия карты;

- идентификатор и пароль в онлайн-банке;

- одноразовые пароли для проведения операций (полученные по SMS или с чеков);

- контрольную информация по картам.

При совершении в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно позвоните на «горячую линию» банка по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты, для возможной блокировки/приостановлении операции по вашему банковскому счету. А также сообщите в полицию о совершенном в отношении вас преступлении по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU