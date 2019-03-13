2019-03-13T14:38:59+03:00
Общество

За начало 2019 года от жителей Удмуртии поступило 55 жалоб на коллекторов

В одном случае коллекторы звонили всем родственникам должника
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии за начало 2019 года в службу судебных приставов от жителей республики поступило 55 жалоб на коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

- В одном случае коллекторы звонили якобы должнику, его родственникам и друзьям родственников. По телефону коллекторы сообщали, что мужчина скрывается от представителей кредитных организаций. Но помимо звонков коллекторы приходили несколько раз домой к родителям должника и к родителям его супруги. При этом мужчина несколько раз перезванивал в организацию, но нужного сотрудника так и не застал, - сообщает ведомство.

По данному факту проводится проверка, в случае если информация подтвердится организации грозит административная ответственность. Кстати, в 2019 году по фактам выявленных нарушений уже составлено 10 протоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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