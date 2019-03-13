2019-03-13T11:50:15+03:00
Спорт

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова вновь стала героиней сюжета на японском телевидении

В сюжете спортсменка рассказывает о своем номере «Кармен»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: fsrussia.ruФото: fsrussia.ru
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Японское телевидение вновь сделало героем своего сюжета фигуристку из Ижевска Алину Загитову. В сюжете Алина рассказывает о своем номере «Кармен».

- Когда тренеры предложили мне Кармен я полностью двумя руками была «за», потому что мне нравится всё абсолютно, от выбора музыки до элементов, - рассказывает Алина.

Также в сюжете показали тренировку спортсменки, как она отрабатывает сложные элементы. И, конечно же, питомца Алины – Масару. Которого она приводила с собой на тренировки.

Напомним, уже стало известно расписание выступлений на чемпионате мира-2019.

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В сети появилось очень милое видео с тренировки Алины Загитовой. Видео есть по ссылке.

2019 2 12 олимпийская чемпионка Alina Zagitova вновь на японском телевидении рассказывает о номере "Кармен" чемпионат мира-2019 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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