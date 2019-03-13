2019-03-13T12:31:34+03:00
Общество

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал журналистам в Ижевске о введении новых штрафов

Штраф введут за повышение скорости на 10 км/ч
Ульяна КОЛМОГОРОВАДарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске после совещания по вопросам безопасности в ПФО глава ГИБДД Михаил Черников рассказал журналистам о введении штрафа за превышение скорости.

- Конечно поддерживаем. Превышение максимально разрешенной скорости движения на 1 километр в час повышает риск возникновения смертельного ДТП на 3%. Предлагаемую меру необходимо вводить, когда все дороги в стране будут проинспектированы, - прокомментировал глава ГИБДД.

В середине декабря 2018 года правительственная комиссия по безопасности дорожного движения по итогам заседания поручила МВД (ГИБДД) и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения по изменению кодекса административных правонарушений в части введения штрафа за превышение скорости на 10-20 километров в час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Руководитель администрации Чувашии, который резко высказался о работе учителей извинился на совещании в Ижевске.

Удмуртия получит немалую сумму на создание центра для одаренных детей.

Секретарь Собеза России заявил, что Удмуртии надо развивать использование комплексов фиксации нарушений ПДД. Пока показатели по этому пункту наименьшие.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ну что, успели покататься на коньках за эту зиму? Нет? Тогда бегите в эти выходные в парк им. Кирова! Самый длинный каток в Ижевске завершает сезон.

Новая поликлиника №4 в Ленинском районе Ижевска готова к открытию! Когда начнет работать учреждение, читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«СуперМУП» планируют создать в Ижевске
13 марта в Ижевске усугубилась дорожная ситуация на Воткинском шоссе
За начало 2019 года от жителей Удмуртии поступило 55 жалоб на коллекторов
Гендиректор «Корпорации Развития Удмуртии» прокомментировал предписания прокуратуры
В Ижевске появился новый вид телефонного мошенничества
Константин Сунцов рассказал, чем занимается «Корпорация Развития Удмуртии»
Жительницу Удмуртии задержали по подозрению в краже золотого украшения
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова вновь стала героиней сюжета на японском телевидении
Самый длинный каток в парке имени Кирова в Ижевске закрывается
Новая поликлиника в Ленинском районе Ижевска откроется 22 марта
Новый автобус начал курсировать в Ижевске
Руководитель администрации Чувашии извинился за свое высказывание о зарплатах учителей на совещании в Ижевске
В Ижевске зазвучат сирены
16 наркоторговцам в Удмуртии вынесли приговор
Секретарь Совбеза России: Удмуртии надо развивать использование комплексов фиксации нарушений ПДД
«Детский парламент Удмуртской Республики» впервые соберется 19 марта
Плавучий остров в Ижевске планируют «разрезать»
В Ижевске утром 12 марта усложнилась ситуация на дорогах
Дорожным службам Ижевска поручили тщательно очищать тротуары от наледи
На создание центра одаренных детей Удмуртия получит 200 млн рублей
Полицейские Удмуртии задержали угонщицу, которая находилась в розыске
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, сколько яслей откроют в республике до 2021 года
Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли
Житель Курской области обвиняется в убийстве в Удмуртии