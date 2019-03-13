Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал журналистам в Ижевске о введении новых штрафов

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-13T12:31:34+03:00

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В Ижевске после совещания по вопросам безопасности в ПФО глава ГИБДД Михаил Черников рассказал журналистам о введении штрафа за превышение скорости.

- Конечно поддерживаем. Превышение максимально разрешенной скорости движения на 1 километр в час повышает риск возникновения смертельного ДТП на 3%. Предлагаемую меру необходимо вводить, когда все дороги в стране будут проинспектированы, - прокомментировал глава ГИБДД.

В середине декабря 2018 года правительственная комиссия по безопасности дорожного движения по итогам заседания поручила МВД (ГИБДД) и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения по изменению кодекса административных правонарушений в части введения штрафа за превышение скорости на 10-20 километров в час.

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ИСТОЧНИК KP.RU