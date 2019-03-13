13 марта в Ижевске усугубилась дорожная ситуация на Воткинском шоссе

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-13T15:13:43+03:00

Из-за этого автобусы отстали от графика почти на час

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В Ижевске, 13 марта усугубилась дорожная ситуация на участке от Воткинского шоссе до РКБ №1. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

- 13 марта дорожная обстановка усугубилась автомобильным затором и сужением проезжей части из-за снега. ИПОПАТ обратилось к ГИБДД с просьбой оперативно помочь в разрешении ситуации.

Приносим искренние извинения пассажирам маршрутов №22 и 19, благодарим за терпение и понимание, а инспекторов ГИБДД, выезжающих на место - за оперативную помощь в работе с автовладельцами на месте, - сообщает пресс-служба.

В связи с сложной обстановкой автобусы отстали от графика на 40-60 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU