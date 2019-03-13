«СуперМУП» планируют создать в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-13T15:39:42+03:00

Это слияние всех городских предприятий, работающих в коммунальной сфере

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В Ижевске планируется создание «суперМУПа». Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на совещании по итогам социально-экономического развития.

- Считаю очень важной задачей на 2019 год начать слияние наших муниципальных предприятий, которые имеют отношения к коммунальной сфере. Это «Горсервис», СПДУ и ДРЭУ. Мы готовимся к этому процессу, чтобы организовать условно говоря мегаМУП, суперМУП, которое будет оказывать услуги как в содержании автодорог, тротуаров, так и управление жилыми домами, и прочий функционал, который связан с этими коммунальными сферами, - пояснил Олег Бекмеметьев.

Напомним, с 23 февраля в Ижевске ввели режим повышенной готовности из-за погодных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU