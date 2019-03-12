Дорожным службам Ижевска поручили тщательно очищать тротуары от наледи

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-12T15:56:10+03:00

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Дорожным службам Ижевска 12 марта заместитель главы администрации по ЖКХ и строительству Игорь Сальников поручил тщательно очищать придомовые территории и пешеходные дорожки от наледи. Также следить за состоянием крыш. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

За прошедшие сутки на улицах города работали 243 единицы техники, расчищено 905 км дорог, на снегоприемный пункт вывезены 14862 кубометров снега. Также продолжается работа по отводу талых вод с проезжей части.

Фото: соцсети

Напомним, в Удмуртии и Ижевске действует режим повышенной готовности, все службы работают круглосуточно в усиленном режиме.

Жителям рекомендуется быть острожными и осмотрительными. Выходя из дома, надевать подходящую обувь, по возможности - обходить опасные места. Автомобилистам - быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU