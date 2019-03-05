Глава Ижевска Олег Бекмемтьев рассказал, сколько снега вывезли с октября

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-05T14:03:22+03:00

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, сколько вывезено снега с октября. 5 марта, во вторник, Дмитрий Сурнин, и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики, и Олег Бекмеметьев, Глава города Ижевска, провели совещание по текущей ситуации с уборкой снега.

- Начиная с октября, когда выпал первый снег, и по сегодняшний день мы сделали порядка 380 тысяч рейсов по вывозу снега, – отметил Олег Бекмеметьев. – Если сравнить с прошлой зимой, то вывезенный объем снега превышен в два раза – по состоянию на 5 марта это 740 тысяч кубометров. Если бы удалось вывезти весь объем снега, выпавший за зиму, то пришлось бы сделать примерно 1,3 миллиона рейсов. Чтобы мотивировать управляющие компании к вывозу, мы предложили привозить снег под запись без предварительного заказа талонов. Авансовое приобретение талона предполагает снижение тарифа в два раза.

С 23 февраля в Ижевске, в связи с продолжительными снегопадами ввели режим повышенной готовности. Кстати, за пять дней марта в Удмуртии выпала месячная норма снега.

- Перед главами стоит первоочередная задача по уборке магистральных улиц, объектов социальной инфраструктуры. В этом направлении действия отработаны, особых нареканий нет. Жалобы и обращения горожан касаются, в основном, работы управляющих компаний во дворах многоквартирных домов. Только за эту неделю было составлено 130 протоколов на управляющие компании, в основном, в Ижевске, - рассказал Дмитрий Сурнин.

Также проблемой является то, что технике негде развернуться, припаркованные машины не дают технике расчищать дворы.

– На сайте мы постоянно размещаем оперативную информацию для жителей, графики уборки. Приходится подключать ГИБДД. Это крайняя мера, конечно, но иногда без их помощи не обойтись. То же касается складирования снега на перекрестках. Недопустимо ограничивать обзор для пешеходов и автомобилистов, - пояснил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU