Биатлонист из Удмуртии победил в гонке преследования на первенстве России
Биатлонист из Удмуртии Евгений Емерхонов победил в гонке преследования на первенстве России в Ленинградской области. Об этом сообщает портал sportur.ru.
В Токсово проходит первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет. 13 марта разыграли медали в гонках преследования.
Евгений Емерхонов, несмотря на три неточных выстрела одержал победу, вторым пришел спортсмен из Свердловской области, бронзу завоевал биатлонист из ХМАО-Югры.
При этом в спринте Евгений, пробежал три штрафных круга и пришел девятым.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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