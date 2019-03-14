Биатлонист из Удмуртии победил в гонке преследования на первенстве России

СЕГОДНЯ 06:48 2019-03-14T06:48:12+03:00

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Биатлонист из Удмуртии Евгений Емерхонов победил в гонке преследования на первенстве России в Ленинградской области. Об этом сообщает портал sportur.ru.

В Токсово проходит первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет. 13 марта разыграли медали в гонках преследования.

Евгений Емерхонов, несмотря на три неточных выстрела одержал победу, вторым пришел спортсмен из Свердловской области, бронзу завоевал биатлонист из ХМАО-Югры.

При этом в спринте Евгений, пробежал три штрафных круга и пришел девятым.

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ИСТОЧНИК KP.RU