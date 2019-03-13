«Охота на макет лося»: Минприроды Удмуртии задержало жителей Перми за незаконную охоту

СЕГОДНЯ 16:11 2019-03-13T18:34:55+03:00

Охотники даже не поняли, что выстрелили не в животное

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Минприроды Удмуртии задержало троих жителей Перми за незаконную охоту. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природы республики.

- В ночь с 21 на 22 февраля 2019 года трое жителей Перми, не разобравшись, сделали четыре выстрела, как они думали, в лося, но это оказался макет, который изготовили по образу животного, - сообщает ведомство.

Сотрудниками управления охраны и использования объектов животного мира Минприроды Удмуртии охотники были задержаны. На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU