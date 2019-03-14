За два месяца 2019 года в общественном транспорте Ижевска 17 человек получили травмы

СЕГОДНЯ 06:27 2019-03-14T06:27:41+03:00

Чаще всего травмы получают дети, подростки и пожилые люди

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В Ижевске, за первые два месяца 2019 года в общественном транспорте 17 человек получили травмы. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Чаще всего в общественном транспорте пассажиры получают травмы в результате падений, причинами которых становятся столкновения с другими машинами, резкие маневры или торможение. Но есть и другая причина падений, например, пассажиры не держатся за поручни и опираются на дверь.

Как показывает статистика, травмируются в общественном транспорте дети, подростки и пожилые люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU