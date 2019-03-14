2019-03-14T12:01:15+03:00
Спорт

Второй Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой состоится в Удмуртии

Соревнования состоятся 24 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии 24 марта, в воскресенье, состоится второй Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой(12+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- В Удмуртии проживает легенда лыжного спорта – Галина Кулакова. Марафон, названный в её честь, призван объединить и профессиональных спортсменов, и любителей спорта, и зрителей со всей страны. Первый Международный марафон состоялся в республике в 2017 году, география участников оказалась внушительной. Спортсмены и зрители из 18 регионов посетили спортивное мероприятие. В этом году наша задача — вывести любительские старты на качественно новый уровень за счёт партнёрства с «Калашников спорт», - пояснил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Как сообщают организаторы, на мероприятии ожидается около двух тысяч человек. В этом году соревнования пройдут на СОК имени Кулаковой, на дистанции от 10 до 50 км (10 км, 30 км и 50 км).

В марафоне примет участие трехкратный вице-чемпион зимних олимпийских игр Максим Вылегжанин, а также будут присутствовать легенды спорта – Галина Кулакова, Иван Черезов и Тамара Тихонова.

Предварительная регистрация на мероприятие стартовала на сайте.

Напомним, в прошлом году марафон состоялся в первый раз. Читайте в нашем материале, как прошли соревнования.

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Приглашение на Второй международный марафон имени Галины Кулаковой. Максим Вылегжанин, Тамара Тихонова, Галина Кулакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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